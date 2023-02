Il Carnevale è una festa di grande importanza in Lombardia. Si celebra in molte località con cerimonie dal forte significato identitario.

Il Carnevale è una festa di grande importanza in Lombardia. Si celebra in molte località con cerimonie dal forte significato identitario che fanno parte del grande patrimonio culturale immateriale della regione. Alcune comunità hanno sviluppato tradizioni proprie e complesse ritualistiche che rivivono ogni anno e vengono tramandate di generazione in generazione. A Milano e in alcuni comuni del milanese si festeggia il carnevale Ambrosiano, che prolunga di quattro giorni rispetto al resto d’Italia la durata del Carnevale. Secondo il rito ambrosiano infatti la Quaresima non inizia il giorno del Mercoledì delle Ceneri ma la domenica successiva. La tradizione vuole che l’inizio posticipato della Quaresima fosse stato richiesto alla popolazione da Sant'Ambrogio, patrono di Milano, per attendere il suo rientro da un pellegrinaggio. Il Sabato Grasso si festeggia con una grande sfilata di carri per le vie del centro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!