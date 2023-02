"Non abbandonate rifiuti vicino ai cassonetti"

Troppi rifiuti estranei abbandonati, occorre cambiare. Yuri Santagostino, sindaco di Cornaredo, lancia ai cittadini un appello composto, ma fermo a non lasciare sacchetti di varia natura in prossimità dei contenitori per la raccolta di vestiario.

Troppi rifiuti estranei abbandonati, occorre cambiare. Yuri Santagostino, sindaco di Cornaredo, lancia ai cittadini un appello composto, ma fermo a non lasciare sacchetti di varia natura in prossimità dei contenitori per la raccolta di vestiario. Perché, al di là del fatto che il luogo deputato non è quello, vi è anche un discorso di tutela del decoro ambientale. "Troppo spesso, infatti - scrive in una nota - nelle immediate vicinanze e al loro interno si trovano rifiuti di ogni genere che alimentano un senso di degrado e sporcizia delle aree dove sono collocati". Un elemento che crea difficoltà anche agli stessi operatori preposti allo svuotamento dei contenitori. Santagostino ricorda quindi alcuni accorgimenti che dovrebbero essere adottati per sconfiggere il problema: non abbandonare rifiuti vicino al cassonetto dei vestiti, se questo sia pieno non lasciare gli stessi vestiti all'esterno ma riportarseli via. E, non da ultimo, occorre depositarvi solo ed esclusivamente materiali che concernono il vestiario, da vestiti veri e propri a sciarpe, cappelli, cinture, foulard, mantelli. Tutto ciò che non attiene a quest'ambito è vietato.

