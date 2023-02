Ludovico Einaudi al Teatro 'Dal Verme'

Dal 2015 Ludovico Einaudi ama chiudere il suo anno musicale al Teatro Dal Verme di Milano con una serie di concerti che ogni dicembre fanno registrare il tutto esaurito.

Dal 2015 Ludovico Einaudi ama chiudere il suo anno musicale al Teatro Dal Verme di Milano con una serie di concerti che ogni dicembre fanno registrare il tutto esaurito, segno che l’appuntamento milanese è ormai una tradizione attesa e sentita, un incontro speciale tra l’artista e il pubblico. I primi concerti annunciati in sala Grande sono nove: 1-2-3 dicembre, 8-9-10 dicembre e 15-16-17 dicembre. Già dal mese prossimo Einaudi riporterà “Underwater” in tour per il mondo con concerti in Brasile, Cile, Colombia, Argentina e Messico, per poi continuare negli Stati Uniti e tornare in Europa tra giugno e luglio e suonare nei più importanti festival. In Italia, invece, sono previste tre date consecutive nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per i concerti di Milano Teatro Dal Verme saranno disponibili su ticketone.it.

