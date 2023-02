Il trucco per non sbagliare regalo

Fare un regalo ad un’amica o a una persona cara è sempre una gioia. Ma nasconde anche delle insidie, soprattutto oggi quando “le persone hanno già tutto”.

Scegliere il regalo giusto diventa quindi una sfida sempre più complessa perché si tratta di andare incontro ai gusti della persona, di evitare cose inutili ed evitare i terribili “regali doppi”.

La situazione ovviamente si complica a dismisura se non conosci perfettamente i gusti della persona!

Per evitare di riempire la casa di oggetti che rischiano di finire in fondo ad un cassetto, in questi anni abbiamo sempre suggerito alle nostre amiche di scegliere la nostra Gift Card.

Con la Gift Card tu scegli di regalare un’ESPERIENZA alla tua amica, non un oggetto.

E regalare un’esperienza, significa donare all’altro TEMPO PREZIOSO da dedicare a se stessi. A sua volta, il tempo per se stessi racchiude un profondo senso di cura per il proprio corpo e per il proprio spirito.

Se tutte noi abbiamo gli armadi pieni di vestiti e prodotti, è anche vero che le nostre giornate sono spesso povere di un momento per riposare, respirare e rallentare.

Ecco perché noi consigliamo così tanto la nostra Gift Card ed ecco perché negli anni è un regalo richiesto ed apprezzato. Il tempo è il miglior regalo che puoi fare ad una persona.

Dimentica però quei tristi bigliettini di carta compilati di fretta con la penna dalla titolare.

Le nostre Gift Card hanno un look elegante e sono studiate per farti fare bella figura appena vengono viste!

La Card è griffata e in plastica riciclabile

Viene consegnata all’interno di un’elegante Box

Ti forniamo anche il biglietto per scrivere il tuo pensiero di auguri

Puoi caricare la Gift Card di un importo economico a tua scelta o decidere in anticipo i servizi da regalare, senza rendere visibile il valore del tuo dono. Qualsiasi sia il tuo budget, la Gift Card ti permette di fare bella figura.

E se la tua amica va da un altro parrucchiere?

Nessun problema! Senza forzarla a cambiare le sue abitudini, puoi regalare alla tua amica uno dei nostri nuovissimi trattamenti viso, a scelta tra illuminante, detossinante e rivitalizzante.

In questo modo potrà venire in salone solo per un trattamento viso.

L’idea di regalare una Gift Card ti stuzzica ma hai ancora qualche dubbio? Chiamaci o passa in Salone. Siamo a tua completa disposizione!

Ti ricordiamo anche che è online il nostro nuovissimo sito www.saloneluciaornaghi.it dove trovi tantissime informazioni sul nostro salone.

