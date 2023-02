Gemellaggio Milan Club

Il Milan Club Cuggiono ha sempre tante attività. Nei giorni scorsi, per esempio, ha ospitato gli amici/tifosi del Milan Club New York.

Il 2023 calcistico sta dando più delusioni che gioie, ma l’entusiasmo dei tifosi non cambia mai. E tra trasferte, San Siro e iniziative benefiche il Milan Club Cuggiono ha sempre tante attività. Nei giorni scorsi, per esempio, ha ospitato gli amici/tifosi del Milan Club New York, che ha sede nella 33esima Strada all’ombra dell’Empire State Building. Gli americani, domenica 29 gennaio, sono venuti a Milano per assistere alla partita e per i tifosi newyorkesi è stata l’occasione per visitare la sede del club cuggionese e incontrare anche il sindaco Giovanni Cucchetti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!