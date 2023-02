"Grazie alla Lega"

Curzio Trezzani: "Non sono stato rieletto, ma ringrazio i 1.794 Lombardi che mi hanno dato la loro fiducia alle elezioni regionali".

Un risultato importante, ma che non è bastato per la riconferma. Nonostante ciò non si può non essere grati per quanto fatto e per quanto è stato raccolto. "Il Presidente #Fontana è ancora il governatore della Lombardia e la Lega ha ottenuto un ottimo risultato - commenta Curzio Trezzani - Non sono stato rieletto, ma ringrazio i 1.794 Lombardi che mi hanno dato la loro fiducia alle elezioni regionali.

Ringrazio innanzitutto i Boffaloresi, che anche questa volta, come 5 anni fa, mi hanno fatto sentire il loro supporto riportando la Lega al primo posto con il 42,88% dei voti.

Ringrazio in particolare i cittadini di Magenta, Abbiategrasso(dove con Chiara abbiamo fatto un lavoro strepitoso), Corbetta, Marcallo con Casone, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e Inveruno che mi hanno dato la lora fiducia con numeri importanti.

Ringrazio tutta la squadra che mi ha aiutato in questa campagna elettorale, mettendo a disposizione il proprio tempo per me e per la Lega e gli amici, gli amministratori e i sindaci che si sono spesi per me.

Ringrazio la Lega per avermi dato l’opportunità di correre per queste elezioni.

Last but not least, ringrazio mia moglie e la mia famiglia per essermi sempre stati vicini. Anche se non più in consiglio regionale, il mio impegno ci sarà sempre per la Lega e per il mio territorio".

