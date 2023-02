Scurati, prima della Lega

"Voglio ringraziare tutti gli elettori: è per me un grande onore essere la prima degli eletti per la Lega a Milano e Provincia con ben 4081 preferenze".

"Voglio ringraziare tutti gli elettori: è per me un grande onore essere la prima degli eletti per la Lega a Milano e Provincia con ben 4081 preferenze. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me, grazie alla mia splendida famiglia, agli amici, a chi mi ha seguito in questo lungo cammino". Queste le prime parole 'post' voto regionale di Silvia Scurati, riconfermate a Palazzo Lombardia. "Sarebbero troppe le persone da elencare, ma ho sempre sentito grande affetto e stima nei miei confronti da ogni singola persona che ho incontrato e questo mi commuove profondamente. Il voto ha ampiamente ripagato anni di lavoro che ho cercato di fare al meglio sul territorio e questo risultato è per me la soddisfazione più grande ed è la prova che alla fine l’impegno viene sempre premiato. Ora ci aspettano ancora tante sfide per rendere ancora più grande la nostra bella Lombardia, perché insieme tutto è possibile! Grazie di cuore ancora a tutti".

