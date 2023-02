"Potestio, Supremo Magistrato..."

Il Gran Maestro Raffaele Bonito, col suo vice Tiziano Biaggi e tutto il direttivo, nel porgere ai familiari le più sentite condoglianze per la scomparsa di Mauro Potestio, sindaco di Legnano dal 1990 al 1993, ne omaggiano la memoria di Supremo Magistrato, che seppe dare un grande contributo allo sviluppo, alla crescita dell’allora Sagra del Carroccio, facendola uscire dai confini cittadini portandola per la prima volta in televisione.

Il Gran Maestro Raffaele Bonito, col suo vice Tiziano Biaggi e tutto il direttivo, nel porgere ai familiari le più sentite condoglianze per la scomparsa di Mauro Potestio, sindaco di Legnano dal 1990 al 1993, ne omaggiano la memoria di Supremo Magistrato, che seppe dare un grande contributo allo sviluppo, alla crescita dell’allora Sagra del Carroccio, facendola uscire dai confini cittadini portandola per la prima volta in televisione. Contribuendo al restauro del monumento al Guerriero, alla nuova scenografia dello stadio, all’organizzazione di importanti convegni di studio con storici di prima grandezza, aumentando considerevolmente il budget dedicato agli eventi nel dare vita al Maggio Legnanese. "Molto conosciuto anche per la sua attività medica, che svolse per più di trent’anni all’ospedale di Cuggiono, lascia in noi il ricordo dell’instancabile promotore della nostra manifestazione, avendone compreso da subito qualità e potenzialità".

