In occasione della Giornata contro il Bullismo, la rappresentazione collettiva ha voluto aiutare alunni, docenti e genitori a riflettere su una tematica delicata. Due i pomeriggi dedicati, giovedi 9 e venerdì 10 febbraio nella palestra della scuola primaria Santa Caterina è andato in scena lo spettacolo "Tu sei Amore” con la partecipazione dei docenti e gli alunni di tutte le classi quinte della scuola primaria di Magenta e di Robecco sul Naviglio dell'Istituto “Carlo Fontana”. I ragazzi delle classi quinte insieme agli insegnanti hanno raccontato il valore dell'amore e cosa può scatenare in un bambino l'assenza dell'amore, di quell'abbraccio che manca e crea muri. Il messaggio più importante è quello che viene recitato nel finale dalle due figure genitoriali, il padre e la madre: "Non permettete a nessuno di togliervi l'amore per la vita. Difendetela questa vita e regalate amore soprattutto a chi non riesce a darlo, perchè voi siete Amore". La performance è stata curata nella scrittura e nella regia dal gruppo Ego Eimi, che propone un teatro voluto e fatto dai docenti Michele Volgarino, Sabrina Scalia, Palma Russo e Anna Langone dell'Istituto. Il dirigente scolastico Davide Basano ha apprezzato il lavoro e la sinergia tra alunni e insegnanti partecipando attivamente al momento finale e auspicando la realizzazione di nuove occasioni di riflessione condivisa.

