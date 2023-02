Mille giorni alle Olimpiadi

Il 6 febbraio 2026 si alzerà infatti il sipario sulle Olimpiadi, mentre l`appuntamento con le Paralimpiadi è per il 6 marzo 2026.

Un alzabandiera simbolico, in contemporanea nelle città di Milano e Cortina, a mille giorni dall`inizio delle Olimpiadi invernali del 2026. È quanto è avvenuto lunedì 6 gennaio davanti al municipio di Cortina d`Ampezzo e nel capoluogo lombardo, in piazza Duomo. Il 6 febbraio 2026 si alzerà infatti il sipario sulle Olimpiadi, mentre l`appuntamento con le Paralimpiadi è per il 6 marzo 2026.

Le nostre opere pubbliche, quelle regionali, come ho sempre detto sono in corso e non hanno nessuno tipo di problema. Quelle della società che è stata costituita dal governo sono in fase di accelerazione". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana, a margine della cerimonia dell' alzabandiera in piazza Duomo a Milano a tre anni dall'apertura delle Olimpiadi.

Mi pare che la cosa positiva sia la compattezza di tutte le istituzioni coinvolte , proprio come oggi. Il fatto che il governo è entrato con decisone in questa partita". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "È una governance che mi dà fiducia, per cui io continuo ad essere ottimista , noi faremo la nostra parte".

