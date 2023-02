Un evento sostenibile?

Come progettare e realizzare un evento culturale o sportivo sostenibile. Webinar gratuito giovedì 23 febbraio.

Come realizzare eventi culturali o sportivi che siano sostenibili non solo in termini ambientali, ma anche sociali ed economici? Per rendere green un’iniziativa è necessario analizzarne l’intero ciclo di vita: dalla progettazione alla promozione e comunicazione, dalla realizzazione alle attività post evento. Se ne parlerà, grazie alla presenza di due esperti durante il webinar gratuito: “Eventi sostenibili: analisi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e sistemi di certificazione volontaria”, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, giovedì 23 febbraio 2023, ore 10.00-12.30.

Il webinar rientra nel servizio di assistenza specialistica rivolto alle imprese con sede legale o operativa nelle province di competenza della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Enti e Amministrazioni pubbliche operanti nel territorio di competenza.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.milomb.camcom.it/ambiente, ambiente [at] mi [dot] camcom [dot] it. http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/assistenza-specialistica-am...

Il webinar in dettaglio

“Eventi sostenibili: analisi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e sistemi di certificazione volontaria”.

L'obiettivo del webinar è sensibilizzare le imprese e tutte le realtà coinvolte nella realizzazione di eventi, motivandoli ad intraprendere comportamenti in linea con una politica sostenibile, non solo in termini ambientali, ma anche sociali ed economici. Ogni evento ha un impatto sul territorio in cui si inserisce e coinvolge tutta l’organizzazione, dai fornitori ai partecipanti, e l’ambiente in cui è inserito. L’importanza degli eventi sostenibili è sottolineata anche dalla recente adozione per gli eventi culturali dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), che rappresentano i requisiti di sostenibilità che la Pubblica amministrazione deve introdurre nelle procedure di affidamento nell’ambito delle iniziative culturali.

Per ridurre l’impatto ambientale dell’evento si lavora in anticipo sul “progetto”, andando a considerare le diverse alternative di scelta per ogni aspetto ambientale preferendo quelle più sostenibili.

E’ necessario analizzare tutti gli aspetti chiave capaci di rendere green l’attività, ossia l’intero ciclo di vita di un evento che è composto da progettazione, promozione e comunicazione, realizzazione e attività post evento.

Uno degli obiettivi del PNRR è quello di migliorare l’impronta ecologica degli eventi culturali (mostre, festival, eventi culturali, eventi musicali e sportivi) attraverso l’inclusione di criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi finanziati, promossi o organizzati dalle pubbliche autorità. La recente emanazione del decreto CAM Eventi oltre a consentire la diffusione di servizi/tecnologie/prodotti più sostenibili, supporterà l’evoluzione di un nuovo modello operativo, attivando nuovi investimenti ed occupazione.

Programma

Cosa significa evento sostenibile e quali sono i vantaggi

La recente entrata in vigore dei CAM Eventi

Come progettare un evento a ridotto impatto ambientale: le fasi dell’organizzazione di un evento

L’importanza della comunicazione e la formazione dello staff

I principali standard di riferimento volontari: la norma UNI ISO 20121:2013, le linee guida GRI EOSS

