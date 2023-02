FdI tra mercati e gazebi

Nella giornata di sabato diversi i presidi di 'Fratalli di Italia': a Cuggiono, per esempio, era presente Christian Garavaglia e Stefania Bonfiglio, con ospite Lucrezia Mantovani.

Manca una settimana al voto: il 12 e 13 febbraio si voterà per eleggere il consigliore regionale della Lombardia. Partiti e candidati non perdono occasione di fermarsi tra la gente e spiegare le ragioni e le idee per la loro candidatura. Nella giornata di sabato diversi i presidi di 'Fratalli di Italia': a Cuggiono, per esempio, era presente Christian Garavaglia e Stefania Bonfiglio, con ospite Lucrezia Mantovani. "Continua, con tanta energia, la campagna elettorale sui territori e in mezzo alla gente per far conoscere le nostre proposte per la Lombardia del futuro! - ha spiegato la deputata, figlia di Mario Mantovani - Prima tappa a Turbigo per sostenere l’amico e candidato Cristian Garavaglia e poi a Cuggiono dove ci ha raggiunti la candidata Stefania Bonfiglio".

