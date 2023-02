Un convegno per Marcora

Un appuntamento particolarmente importante in occasione del 100° anniversario dalla nascita e del 40° anniversario della morte di Giovanni Marcora.

Sabato 4 febbraio 2023 il Comune di Inveruno ed il Centro Studi Marcora organizzano il convegno: ‘Giovanni Marcora tra storia e attualità’. Un appuntamento particolarmente importante in occasione del 100° anniversario dalla nascita e del 40° anniversario della morte di Giovanni Marcora.

L’appuntamento si svolgerà alle ore 10 della Sala Virga in Biblioteca, in largo Pertini 2. L’incontro si aprirà con il saluto del sindaco Sara Bettinelli, per poi proseguire con la presentazione del volume ‘Costruire l’Europa – Marcora a Bruxelles’. Interverrà Emanuele Bernardi.

Ne discuteranno Piero Bassetti, Giuseppe Guzzetti e Bruno Tabacci.

Testimonianze di Mariapia Garavaglia e Patrizia Toia.

“L’esempio di Politica di cui Giovanni Marcora si è reso testimone e protagonista, realista e di visione, concreta e lungimirante fa si che ancora oggi sia un esempio per tutti noi. Per questo è per noi motivo di orgoglio poterne celebrare la memoria e l’eredità nella sua e nella nostra Inveruno”, commenta il sindaco Sara Bettinelli.

