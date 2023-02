Comunità energetiche: incontro con i cittadini

Continua lunedì 6 febbraio alle 21 nella Sala degli Stemmi il percorso per la costituzione della Comunità energetica rinnovabile a Legnano.

Continua lunedì 6 febbraio alle 21 nella Sala degli Stemmi il percorso per la costituzione della Comunità energetica rinnovabile a Legnano. L’incontro sarà aperto ai singoli cittadini e segue quello tenutosi all’inizio di dicembre e destinato agli stakeholder. A seguito di questo incontro sono pervenute agli uffici comunali venti domande di adesione che sono state successivamente integrate dalla documentazione relativa ai consumi energetici. Nella serata, cui saranno presenti l’assessore alla Città futura Lorena Fedeli e Massimo Carbone, il professionista incaricato dal Comune per realizzare la Comunità energetica, saranno illustrati natura, scopi e modalità della stessa. Una volta raccolte tutte le adesioni il Comune di Legnano, nel ruolo di capofila, parteciperà alla manifestazione di interesse lanciata da Regione Lombardia per la presentazione di progetti di comunità energetiche rinnovabili la cui scadenza è fissata al 30 aprile. "Le comunità energetiche sono uno strumento importante per aiutare i nostri cittadini ad affrontare questo difficile momento legato alla problematica energetica - sottolinea Fedeli - Permetteranno ai componenti di condividere l'energia prodotta risparmiando sui costi in bolletta e dando un importante contributo all'ambiente. Possono partecipare tutti i cittadini: come produttori di energia, come semplici consumatori e come consumatori/produttori. È uno strumento che permette di mettere a sistema impianti esistenti con nuovi impianti in costruzione. Aspettiamo alla serata i cittadini che hanno sfruttato il conto energia, utilizzato il bonus 110 con la creazione di nuovi impianti fotovoltaici per confrontarsi con l'esperto, fare domande e sciogliere i dubbi legati a questa materia in continuo sviluppo in modo da poter cogliere tutti i vantaggi, anche economici, che le comunità energetiche offrono".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!