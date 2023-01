Foto dei negozi di un tempo e Distretto

Per valorizzare il commercio ha scelto due strade: una guarda al passato, ma come elemento di ricchezza, vanto e ricordo ovvero una serie di immagini dei negozi che furono, l'altra al futuro e si chiama "Distretto del commercio" in collaborazione con Cornaredo.

Per valorizzare il commercio ha scelto due strade: una guarda al passato, ma come elemento di ricchezza, vanto e ricordo ovvero una serie di immagini dei negozi che furono, l'altra al futuro e si chiama "Distretto del commercio" in collaborazione con Cornaredo. Nel primo caso, il sindaco Linda Colombo ha invitato i suoi concittadini a mettere a disposizione, se ne abbiano, foto storiche di negozi della Bareggio di un tempo. "Un'iniziativa semplice - spiega - che abbiamo pensato per riscoprire e valorizzare la storia del nostro paese, in particolare dei negozi di una volta". E invita chi disponga di materiale fotografico a farlo pervenire alla mail sindaco [dot] colombo [at] comune [dot] bareggio [dot] mi [dot] it. Via libera, nondimeno, al Distretto del Commercio denominato "Gamba de legn" a braccetto con Cornaredo e Confcommercio. L'iniziativa si propone di "sostenere i nostri commercianti e offrire visibilità e nuove opportunità in un periodo storico non semplice per loro".

