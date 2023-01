Majorino da Pignatiello

Oggi pomeriggio Castano Primo ha visto la presenza del candidato per il centro sinistra Pierfrancesco Majorino per sostenere la candidatura di Giuseppe Pignatiello.

Prosegue la campagna elettorale in vista del voto regionale del 12 e 13 febbraio, i candidati rincorrono ogni occasione per presentarsi ai cittadini e convincere gli indecisi in vista del voto che determinerà il prossimo consiglio regionale. Oggi pomeriggio Castano Primo ha visto la presenza del candidato per il centro sinistra Pierfrancesco Majorino per sostenere la candidatura di Giuseppe Pignatiello. Agli incontri era presente anche la consiliera regionale Carmela Rozza. Prima la visita in una ditta del territorio, poi un incontro con cittadini ed esponenti del territorio all'auditorium Paccagini. Un momento di politica locale davvero importante.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!