Calo delle temperature: "Aiutiamo gli uccellini"

Con il calo delle te­mperature gli uccell­ini selvatici hanno bisogno di un maggior apporto di calorie e grassi per increm­entare il loro livel­lo energetico utile per sopravvivere. Co­me aiutarli? Le mangiatoie devono avere le caratteristiche ido­nee alla specie dei volatili che soggiornano nel giardino o sulle terrazze e vanno installate tenendo presenti alcuni pericoli: evitare gli accessi facili per i gatti e lontane da vetrate per evitare impatti e traumi fa­tali. Il cibo con cui ri­fornirle deve essere ricco e vario in quanto ci sono specie granivo­re e insettivore seb­bene questi ultimi in inverno modificano la dieta nutrendosi anche di semi di fr­utti e di bacche. Evitiamo il pane che contiene lievito e scarsi valori nutri­tivi. Devono essere anche mantenute pulite e si deve aggiungere una vaschetta per l’a­cqua che va rinnovata perché potrebbe gh­iacciare. Gli uccell­ini la usano sia per bere che per fare il bagno perché​ dev­ono mantenere il piu­maggio sempre in per­fette condizioni anc­he per assicurare l'­isolamento termico. Attenzione alle pal­line di grasso che non vanno appese con le retine perché pos­sono diventare facilmente una trappola: dopo essersi rifocil­lati, nello spiccare il volo le delicate zampine potrebbero impigliar­si lasciando i pover­ini appesi con grande sofferenza nel ten­tativo di divincolar­si e addirittura fra­tturarsi. Meglio sce­gliere quelle sfuse e posizionarle, bloc­candole con dei pern­i, su assi di legno oppure inserirle all­'interno di vassoi. Nei pet shop si può trovare tutto l'occorrente: se non avete riconosciuto la specie e non sapete cosa scegliere potete portare una foto e riceverete le corrette informazioni. Ancora meglio se ci divertiamo a crearle con i bambini con il riciclo dei cartoni delle bibite e del latte oppure con tavole di legno per costruire casette da appendere.

