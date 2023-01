Garavaglia ospite a 'La Taverna'

Confronto e dialogo con i cittadini e il territorio. Prosegue il 'tour' di Christian Garavaglia, candidato di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali della Lombardia, in tutta la nostra zona. E così ecco che l'altra sera è stato ospite al pub 'La Taverna' di Castano Primo.

Confronto e dialogo con i cittadini e il territorio. Prosegue il 'tour' di Christian Garavaglia, candidato di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali della Lombardia, in tutta la nostra zona. E così ecco che l'altra sera è stato ospite al pub 'La Taverna' di Castano Primo. Un ulteriore momento, come detto, per parlare con i tanti presenti e ragionare sul presente e sul futuro della nostra regione. "E' stato un appuntamento certamente importante - ha commentato lo stesso Garavaglia - Grazie ai partecipanti e un ringraziamento al locale per l'ospitalità e ai rappresentanti di Castano di Centrodestra per l'organizzazione dell'evento".

