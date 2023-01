SOI: inizio d'anno di successo

La società sportiva, sempre più organizzata e strutturata, anche con collaborazioni su Mesero e Cuggiono, vanta ormai un gran numero di atleti.

Un inizio d’anno... di grande sport con la SOI inverunese. La società sportiva, sempre più organizzata e strutturata, anche con collaborazioni su Mesero e Cuggiono, vanta ormai un gran numero di atleti. “Questo week end, a Mariano Comense, sono scesi in pedana anche i nostri lanciatori - spiegano - Subito si sono fatti notare: Stefano Marmonti vince la gara di disco con 52.65 (pochissimo dal personale) e ottiene il minimo per i Campionati Italiani Indoor nel peso con 13.12 (Record Sociale). Michele Lassini ottiene, con molti rimpianti, un buon 32.25 nel disco (Personal Best) e un ottimo 9.68 nel getto del peso. Spazio anche per i i nostri esordienti che hanno calcato i prati di Canegrate nella prima tappa del circuito ‘Cross per Tutti’ per nuove avventure”.

