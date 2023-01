Area giochi e ‘casa dell’acqua’ al mercato

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parco inclusivo per bambini, ma piazza mercato vedrà anche altri interventi: casa dell'acqua, nuove colonnine e telecamere di sorveglianza.

Un intervento su più piani, per riqualificare e rendere più fruibile l’area di piazza mercato a Cuggiono. “Abbiamo dato grande priorità a questa zona - ci spiega l’assessore Sandro Guzzini - con l’attivazione di più pregetti che ne migliorino la fruizione, la sicurezza ed i servizi”. In questi giorni sono partiti i lavori per il nuovo parco giochi inclusivo: “la candidatura al bando a cui abbiamo partecipato è stata accolta, ricevendo così un contributo pubblico di euro 28.899,36 (pari al 96% del finanziamento del progetto totale di 30.744,00 mila euro): potremo così realizzare un parco giochi in grado di accogliere anche i bambini disabili in Piazza Salvo D’acquisto - commentano dal Comune - L’Amministrazione Comunale è particolarmente orgogliosa di questo risultato, un parco inclusivo è un luogo in cui i bambini, attraverso il gioco, creano relazioni e realizzano inclusioni, indipendentemente dalle loro abilità”. Accanto a questo progetto, che verrà completato in pochi mesi, sarà finalmente attivata la ‘Casa dell’Acqua’ i cui lavori son partiti dopo l’estate e, dopo alcuni ritardi, Amiacque posizionerà a breve la struttura. “Per complerare il rinnovamento dell’area andremo a sostiuire tutte le colonnine di servizio per gli allacci degli ambulanti del mercato e l’attivazione del sistema di videosorveglianza. Entro l’estate tutti gli interventi saranno sicuramente completati”. Un rinnovamento sicuramente importante per un’area di grande utilizzo.

