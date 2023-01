Marshmallow e falò in Oratorio

Un momento di divertimento per grandi e piccoli in cui, seguendo una delle tradizioni più antiche, don Andrea ha benedetto tutti gli animali presenti.

Un pomeriggio di festa e grandi tradizioni quello organizzato la scorsa domenica 22 gennaio, all’oratorio di Turbigo, in occasione della festa di Sant’Antonio. Un momento di divertimento per grandi e piccoli in cui, seguendo una delle tradizioni più antiche, don Andrea ha benedetto tutti gli animali presenti. A seguire una gustosa merenda per tutti a base di marshmallow arrostiti, cioccolata calda e per i più grandi vin brulè. Inoltre, la possibilità di giocare a calcio, basket e pallavolo per tutto il pomeriggio.

