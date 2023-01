Venerdì 27 gennaio alle 21 presso la Sala Civica si terrà il reading multimediale sui bombardamenti dell’agosto ‘43 e gli sfollati da Milano.

In occasione del Giorno della Memoria venerdì 27 gennaio alle 21 presso la Sala Civica si terrà il reading multimediale dal titolo 'Sotto un altro cielo', sui bombardamenti dell’agosto ‘43 e gli sfollati da Milano.

Da una idea di Guglielmo Gaviani, con Roberto Boviati, Giacomo Buzzoni, Guglielmo Gaviani e Nora Picetti, il reading racconterà della guerra, quando era a casa nostra e gli sfollati erano i milanesi. Il racconto di una ragazza come tante, che cerca rifugio con la sua famiglia nelle nostre campagne. Un’occasione per ricordare la storia contemporanea locale. Uno spunto di riflessione sulle guerre odierne, la spesa militare, le vittime civili, la pace e il disarmo.

