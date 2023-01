Riqualificazione energetica scuola

Il suo progetto è chiaro: riqualificare energeticamente la scuola secondaria Ludovico Antonio Muratori. Per realizzarlo l'Amministrazione comunale di Cornaredo retta dal sindaco Yuri Santagostino ha deciso di bussare alla porta dei finanziamenti messi a disposizione dal Ministero alle Regioni nell'ambito del ricorso alle fonte energetiche rinnovabili e del risparmio energetico.

Il suo progetto è chiaro: riqualificare energeticamente la scuola secondaria Ludovico Antonio Muratori. Per realizzarlo l'Amministrazione comunale di Cornaredo retta dal sindaco Yuri Santagostino ha deciso di bussare alla porta dei finanziamenti messi a disposizione dal Ministero alle Regioni nell'ambito del ricorso alle fonte energetiche rinnovabili e del risparmio energetico. Tutto nell'ottica di "Ridurre i consumi di energia fossile e gli importi delle bollette energetiche, abbattere le emissioni inquinanti e contribuire al contrasto dei cambiamenti climatici". Nel caso in cui la domanda inoltrata da Cornaredo fosse accolta, il progetto risulterebbe economicamente coperto per il 100 per cento delle spese ammissibili. Per l'intervento sui serramenti esterni che il comune intende attuare il comune ha richiesto un finanziamento fino al massimo ammissibile, quindi di 215 mila euro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!