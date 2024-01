Scuola 'Muratori': riqualificazione

Sul piatto ha messo una somma di 990 mila euro. E, con essi, anche una richiesta di contributo alla Regione per poterli reperire. Il Comune di Cornaredo spinge sull'acceleratore nell'ambito dell'efficientamento energetico.

Sul piatto ha messo una somma di 990 mila euro. E, con essi, anche una richiesta di contributo alla Regione per poterli reperire. Il Comune di Cornaredo spinge sull'acceleratore nell'ambito dell'efficientamento energetico. E conta di riqualificare da cima a fondo la scuola secondaria di primo grado Muratori di via Leonardo da Vinci. La richiesta di finanziamento alla Regione si inserisce nel bando Recap varato dalla prima e consistente nel supporto economico ai comuni che intendano ridurre i consumi energetici in modo significativo. La scuola Muratori costituisce un edificio storico del comune essendo peraltra stata il solo plesso di scuola media a beneficio della popolazione sino al 1980. Situata nella frazione di San Pietro all'Olmo, la scuola è frutto, nel suo assetto attuale, di una ristrutturazione funzionale e didattica avvenuta a inizio duemila.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!