Sant'Antonio tra tradizioni e sapori

Martedì 17 gennaio Bernate si è illuminato con la luce della tradizione. Dopo gli anni di stop è tornata la tradizionale festa di Sant'Antonio e l'immancabile falò. La pira è stata così allestita all'interno del campo dell'oratorio, dove alle 21 è bruciata alla presenza di don Germano e dei tanti bernatesi e non presenti. Ad accompagnare il ritrovato momento di festa, tè caldo, vin brulè e dolci frittelle per grandi e piccoli. Un momento di emozionante ritrovarsi.

