"Prima doppia soddisfazione"

Grande soddisfazione per i ragazzi del 'Team Legnano Nuoto', squadra agonistica di Amga Sport, che la passata domenica ha vinto contemporaneamente – a Lodi e a Lugano - i primi due trofei della stagione!

Grande soddisfazione per i ragazzi del 'Team Legnano Nuoto', squadra agonistica di Amga Sport, che la passata domenica ha vinto contemporaneamente – a Lodi e a Lugano - i primi due trofei della stagione!

In Svizzera, sotto la guida tecnica di Coach Gianni Leoni, insieme agli allenatori Roberto Merlo ed Angelo Tozzi, il gruppo assoluto ha vinto il “42º meeting internazionale del Ceresio”, precedendo Nuotatori Milanesi, seconda classificata.

La conquista del Trofeo avviene per il secondo anno consecutivo dopo aver già messo in bacheca il “Meeting della Turrita a Bellinzona” ad inizio stagione, anche questo per la seconda volta di seguito.

Tra le prestazioni da sottolineare, il tempo di 4.18.83 registrato da Jacopo Barbotti nei 400 misti, reduce da un’impegnativa settimana di lavoro al raduno della Nazionale assoluta insieme ai migliori mististi italiani.

Parallelamente, il Gruppo Esordienti A e B, sotto la guida di Christian Pintus, Giovanni Brazzale e Carmine Morise, si sono aggiudicati la prima tappa del “Grand Prix Eon” davanti a “Lodi Robur Et Fides”.

Lugano - atleti medagliati:

Gloria Moruzzi, Chiara Mazzon, Rachele Regattieri, Sofia Fragetta, Elisa Branca, Michelle Gasjski, Matteo Salvatori, Jacopo Barbotti

Lodi – atleti medagliati:

Adele Berra, Giada Varalli, Luca Parozzi, Maurizio Muzzo, Riccardo Parini, Riccardo Lanzani, Leonardo Beretta, Victoria Giani, Stefano Lattuada, Matilde Pagliara, Elena Amadi, Ambra Varalli, Ambra, Marco Zanetti, Davide Musazzi.

Grande soddisfazione per tutti gli allenatori, già in preparazione per i prossimi appuntamenti agonistici

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!