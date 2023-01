Si cerca un medico

Il suo servizio terminerà il 31 gennaio. Per il Comune di VIlla Cortese si pone così il problema di sostituire uno dei suoi medici di base, Riccardo Forlani, per venire incontro alle esigenze di prima assistenza di alcuni pazienti in paese.

Il suo servizio terminerà il 31 gennaio. Per il Comune di VIlla Cortese si pone così il problema di sostituire uno dei suoi medici di base, Riccardo Forlani, per venire incontro alle esigenze di prima assistenza di alcuni pazienti in paese. Tutto in moto rettilineo? Non proprio, fa intendere il sindaco Alessandro Barlocco che, contattata l'Ats per esprimere "Preoccupazione per la situazione di incertezza", non ha ancora avuto indicazioni neppure su medici provvisori che possano rilevare il ruolo di Forlani. E, nell'attesa del possibile reperimento di un nuovo medico in paese, indica ai suoi concittadini la trafila burocratica da seguire per non restare orfani del servizio di medicina territoriale a loro indispensabile per visite o ricette. Il problema si era manifestato già alcuni mesi fa ma, da allora, nulla sembra essere cambiato. E una considerevole parte di cittadini di Villa Cortese, che dispone già di altri medici di base non sufficienti però a coprire l'intera esigenza di assistenza, rischia di doversi rivolgere fuori Comune.

