Sul piatto è stata messa una somma pari a 230 mila euro. L'Amministrazione comunale di Dairago si propone l'ampliamento del cimitero comunale di via Toti con la realizzazione di nuovi colombari per venire incontro all'nevitabile esigenza di trovare nuove collocazioni per i defunti del paese. Lo scorso 6 dicembre era stato elaborato un progetto preliminare che adesso si è tramutato in esecutivo e definitivo con gli ultimi aggiustamenti ed è quindi pronto per passare dalla carta alla realizzazione concreta.

