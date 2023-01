Contrasto al bullismo e difesa donna

Partiranno a inizio febbraio e mireranno dritto a due scopi: contrastare il bullismo e far acquisire alle donne alcuni strumenti per potersi difendere da eventuali tentativi di molestie perpetrate nei loro confronti.

Partiranno a inizio febbraio e mireranno dritto a due scopi: contrastare il bullismo e far acquisire alle donne alcuni strumenti per potersi difendere da eventuali tentativi di molestie perpetrate nei loro confronti. I due corsi saranno organizzati dall'associazione sportiva Kankudojo Arti Marziali che ha stretto un accordo di collaborazione con il comune. I corsi saranno gratuiti. Nel primo caso, "Lo scopo è insegnare ai ragazzi a riconoscere atti di bullismo verso se stessi o i compagni apprendendo un corretto comportamento di difesa". Nel secondo caso, il progetto "Donna sicura" si propone in dieci lezioni di trasmettere alle donne "Tecniche di difesa personale per riconoscere e contrastare situazioni di pericolo". Il Comune invita a fare riferimento a quanto indicato sul suo sito istituzionale per ciò che concerne giorni, orari e modalità di iscrizione.

