Da Boffalora a Pontenuovo

Un contributo regionale per una nuova pista ciclopedonale: la pista collegherà la strada della Costa, o meglio conosciuta come la “Punciana”, partendo dagli impianti sportivi fino a collegarsi con Pontenuovo.

Sicurezza, ma anche bellezza. Sì, perchè la nuova ciclopedonale che unirà Boffalora sopra Ticino alla frazione di Pontenuovo garantirà un passaggio, a piedi o in bicicletta, sicuro, tranquillo e di grande impatto ambientale per tutti coloro che lo percorreranno. “Regione Lombardia ha sempre mostrato attenzione ai piccoli Comuni e anche con questo ultimo bilancio della Giunta Fontana lo dimostra. Infatti, grazie all’impegno del consigliere regionale Curzio Trezzani, da Regione arriveranno 50.000€ per la realizzazione di una pista ciclabile. Questa pista collegherà la strada della Costa, o meglio conosciuta come la “Punciana”, partendo dagli impianti sportivi fino a collegarsi con Pontenuovo, risolvendo una problematica di sicurezza stradale per i ciclisti e pedoni che devono percorrere quel tratto parecchio tortuoso e con visibilità limitata. Ancora una volta, come già fatto negli anni scorsi, Regione Lombardia viene incontro alle amministrazioni comunali in modo concreto ed efficace - spiega il sindaco Sabina Doniselli- Stiamo già lavorando sul progetto e queste risorse economiche si aggiungono alle altre messe a disposizione dal Comune per la realizzazione di questa importante pista ciclopedonale di collegamento con la frazione di Pontenuovo.

