Ruba portafogli e preleva per poi spendere: identificata

Ruba un portafogli e poi effettua alcuni prelievi spendendo i soldi. Dopo attente indagini è stata rintracciata dalla Polizia locale e denunciata.

Prima quella denuncia di smarrimento del portafogli, quindi la scoperta che si era trattato invece di un furto e, infine, l'identificazione della colpevole parte della Polizia locale. E' successo a Turbigo: qui, infatti, attorno alla fine di novembre un cittadino aveva appunto denunciato al comando dei Vigili di non avere più il portafogli. Ma, subito, qualcosa agli agenti c'erano stati alcuni dettagli che non quadravano, così, opo avergli richiesto un estratto conto della banca, hanno verificato che negli ultimi movimenti carta di credito e bancomat questi ultimi erano stati utilizzati da altri in tre negozi della zona per alcuni pagamenti, oltre a due prelievi in contanti. E, allora, attraverso minuziose indagini, ecco che gli stessi poliziotti locali sono riusciti a fare chiarezza sulla vicenda, risalendo da una parte alle generalità della persona che aveva utilizzato le carte (inchiodata da immagini incontestabili che la riprendevano mentre svolgeva operazioni e prelievi con i documenti del malcapitato), dall'altra rintracciando proprio la stessa (una donna), prontamente denunciata alla Procura di Busto Arsizio. Con lei, inoltre, anche un uomo, risultato coinvolto perà solo marginalmente, in quanto ha solamente accompagnato la donna durante i prelievi.

