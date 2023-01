Tesseramento Pro Loco

Si apre ufficialmente il tesseramento ProLoco San Giorgio su Legnano per l’anno 2023. Entrare in ProLoco non impone alcun obbligo o vincoli.

Si apre ufficialmente il tesseramento ProLoco San Giorgio su Legnano per l’anno 2023. Entrare in ProLoco non impone alcun obbligo o vincoli: si collabora quando si vuole e solo se si ha tempo; ma ti garantisce sconti e promozioni in moltissime attività locali e in tutta Italia, oltre al sostegno dell’associazione garantendo così la possibilità di realizzare eventi sempre più di rilievo. Con l’arrivo delle tessere 2023, abbiamo organizzato per ora due incontri con i soci e futuri soci per il tesseramento ProLoco San Giorgio su Legnano: sabato 21 gennaio 2023: dalle 9 alle 13 presso Piazza Mazzini, in occasione del mercato contadino; domenica 22 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 presso Via Roma, 24 (parcheggio della chiesa). "Saremo presenti in queste due occasioni con il gazebo ProLoco per raccontare a chi passerà le nuove iniziative, i vantaggi e tutte le informazioni che richiederanno. Sarà anche l’occasione per presentare le convenzioni con le attività locali e gli espositori del mercato contadino, stipulate per l’anno 2023. Ricordiamo comunque a tutti che il tesseramento ProLoco è possibile farlo in qualsiasi momento dell’anno, venendo a trovarci duranti gli eventi oppure contattandoci a prolocosangiorgio [at] libero [dot] it o sulle nostre pagine social".

