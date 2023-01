Bernate Ticino: nuovo servizio di raccolta differenziata

Dal prossimo 6 febbraio 2023 partirà il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta per il comune di Bernate Ticino

Dal prossimo 6 febbraio 2023 partirà il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta per il comune di Bernate Ticino. Tra le novità introdotte ci sarà la variazione del calendario di raccolta, la suddivisione del territorio comunale in due zone A e B e l’attivazione del servizio di ritiro ingombranti a domicilio, contattando il numero verde 800850505. Tali variazioni garantiranno una migliore qualità del servizio di raccolta differenziata con successiva riduzione dei rifiuti indifferenziati, un più ampio contenimento dei costi di smaltimento dei rifiuti e una maggiore pulizia delle strade e marciapiedi. Il Comune organizza degli incontri informativi con la popolazione per illustrare le novità: giovedì 12 gennaio alle 16 e alle 18.30 in Sala Consigliare e alle 21 presso il Centro Pensionati.

