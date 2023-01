Frankenstein nel piatto?

La minaccia del cibo sintetico sarà al centro dell’incontro organizzato dalla Coldiretti a Lonato del Garda (Brescia). L’appuntamento è per le 10.30 nella Rocca di Lonato del Garda. Assieme al presidente Coldiretti Ettore Prandini, interverranno il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, l’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi, il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, il professore dell’Università di Bologna e direttore del Centro Studi Divulga Felice Adinolfi, con i saluti iniziali del presidente di Coldiretti Brescia Valter Giacomelli e del sindaco del Comune di Lonato del Garda Roberto Tardani. Modera Nunzia Vallini direttrice del Giornale di Brescia.

