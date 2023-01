Corsi per la terza età

Dalle lingue all'informatica, dall'arte al rilassamento psicofisico. Ce n'é davvero per tutti i gusti nelle proposte fatte ai cittadini con i capelli bianchi da Comune, gruppo anziani e pensionati e Università del tempo libero di Busto Garolfo.

Dalle lingue all'informatica, dall'arte al rilassamento psicofisico. Ce n'é davvero per tutti i gusti nelle proposte fatte ai cittadini con i capelli bianchi da Comune, gruppo anziani e pensionati e Università del tempo libero di Busto Garolfo. Nella consapevolezza che, per apprendere nuove cognizioni e per riscoprire l'amore per la cultura, non vi siano limiti imposti dalla carta d'identità. Fino a marzo si terranno i corsi di inglese e spagnolo la cui sede è l'aula Malala, la sala consiliare spalancherà invece le braccia a quelli di informatica e cucina. Ancora in aula Malala si tiene il corso di storia dell'arte che sarà imperniato sul tema "La storia dell'arte dallo sguardo femminile". Per chi volesse apprendere nuove tecniche di rilassamento che giovino al corpo e alla psiche sarà utile frequentare il corso di rilassamento psicofisico che si terrà in sala consiliare. Nell'aula del primo piano sopra la biblioteca si terrà invece un corso di caviardage, ovvero un metodo di scrittura poetica che, figlio dell'inventiva di Tina Festa, aiuta a tirare fuori una poesia dal sé a partire da una pagina già scritta.

