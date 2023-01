La befana viene... in camion

Chi l’ha detto che la befana arriva solo di notte e a cavalcioni di una scopa? Può capitare come a Turbigo, infatti, che si presenti di giorno e per di più su un camion.

Chi l’ha detto che la befana arriva solo di notte e a cavalcioni di una scopa? Può capitare come a Turbigo, infatti, che si presenti di giorno e per di più su un camion. Già la befana in truck per trascorrere un po’ di tempo con i più piccoli e in fondo anche con i grandi, tra caramelle, dolci e tanta allegria. Ma per lei c’è stata anche una missione speciale: sostenere le scuole Materne del paese.

LA BEFANA IN TRUCK



