Fino al 14 gennaio la Lega Giovani lancia la sua campagna d'ascolto 'Lombardia - casa di futuro' rivolta agli under 35 del nostro territorio strutturando una serie di incontri tematici con l’obiettivo di far emergere le istanze dei giovani lombardi.

Fino al 14 gennaio la Lega Giovani lancia la sua campagna d'ascolto 'Lombardia - casa di futuro' rivolta agli under 35 del nostro territorio strutturando una serie di incontri tematici con l’obiettivo di far emergere le istanze dei giovani lombardi. “Ci si confronterà su problemi, proposte e soluzioni per la Lombardia del futuro, che dovrà necessariamente avere i giovani e le loro necessità in cima alla lista delle sue priorità, così da renderli ancor più protagonisti dello sviluppo e della crescita della propria Regione.” - dichiara Christian Colombo, coordinatore della Lega Giovani del Ticino. Le tematiche trattate negli incontri saranno, in ordine cronologico, scuola, università e cultura l’8 gennaio, ambiente e territorio il 9, lavoro e innovazione il 10, e si concluderanno l’11 gennaio con un tavolo dedicato a politiche sociali e welfare per i giovani. Le proposte che emergeranno nei suddetti giorni verranno poi consegnate al Presidente Attilio Fontana durante il grande evento che si terrà sabato 14 febbraio all’autodromo di Monza, con l’auspicio che vengano tenute in considerazione al momento della stesura del programma elettorale del Centrodestra, oltre che ai candidati della Lega per il Consiglio Regionale, che si faranno portabandiera delle esigenze dei giovani in Regione. “L’evento del 14 sarà un interessante confronto tra i giovani e chi li rappresenta. Insieme al Ministro e Vicepremier Matteo Salvini, al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e tanti ragazzi e ragazze vogliamo costruire il futuro della nostra terra. Un futuro di lavoro, meritocrazia, sviluppo e identità” - conclude Colombo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!