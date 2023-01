Open Day del 'Liceo del Castello'

Tutti coloro che volessero informazioni possono partecipare all'Open Day di sabato 14 gennaio, alle ore 17, presso la 'Casa Decanale - La Scala di Giacobbe' a Castelletto di Cuggiono.

Lo abbiamo anticipato prima di Natale e, ora, una nuova importante conferma: il 2023 porterà al territorio un nuovo innovativo Liceo bilingue con un progetto innovativo in un contesto davvero unico.

Il ‘Liceo del Castello’, infatti, ha come sottotitolo il nome ‘Green Economic Talent School’: una sintesi perfetta dell’offerta formativa che il futuro dirigente scolastico Ermanno Puricelli (già ex dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Arconate e Buscate) ed Elena Di Caro (ex docente del Liceo Quasimodo di Magenta) stanno organizzando.

In molti han già chiesto informazioni e fatto la preiscrizione, ma tutti coloro che volessero informazioni possono partecipare all'Open Day di sabato 14 gennaio, alle ore 17, presso la 'Casa Decanale - La Scala di Giacobbe' a Castelletto di Cuggiono.

L'appuntamento sarà molto importante per comprendere il piano didattico sui cinque anni, gli orari delle lezioni, le modalità di pre-iscrizioni, i trasporti e tutte le informazioni che possono servire ai genitori.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!