Bilancio Azienda Farmaceutica Municipalizzata

Via libera. Il bilancio dell'Azienda farmaceutica municipalizzata di Busto Garolfo ha spiccato il volo durante l'ultima assise.

Via libera. Il bilancio dell'Azienda farmaceutica municipalizzata di Busto Garolfo ha spiccato il volo durante l'ultima assise. Il servizio è fornito prevalentemente ai residenti in città, ma, hanno evidenziato con orgoglio sia il primo cittadino Susanna Biondi sia il presidente Andrea Enrico Ceriotti, ultimamente ha fatto registrare anche un'impennata delle utenze dei residenti nei comuni contermini. Alcuni dati sono decisamente in salita, come il margine delle vendite passato dal 27,79 per cento del 2020 al 32,30 del 2021 così come la produttività totale che si è attestata sul 9,090 per cento rispetto al 7,624 del 2020. Diversi anche gli investimenti effettuati per dare valore aggiunto all'aspetto logistico e di fruibilità del presidio dei farmaci e dei servizi sanitari bustese: "l'ultimo restyling - spiega Ceriotti nella relazione - ha reso accogliente il negozio con modifiche apportate all'impianto di illuminazione sostituito con lampade nuove e a Led, la sostituzione dei tre computer da banco e l'acquisto di nuovi registratori di cassa in linea con le direttive dell'Agenzia delle entrate". Per quanto concerne le politiche di vendita, Ceriotti ha indicato capisaldi precisi: "si proseguirà con l'offerta di prodotti scontati che ha portato benefici all'azienda in termini di immagine e vantaggi alla collettività- scrive - si proseguirà con l'applicazione di sconti sul prezzo consigliato di un paniere di prodotti scelti periodicamente e si confermano le vendite a prezzi agevolati di prodotti a organismi, scuole, associazioni, enti pubblici di Busto Garolfo e comuni limitrofi". Prevista anche la conferma di diverse giornate sanitarie quali quelle dell'osteoporosi, del capello, della pelle cui si aggiungono i test del reflusso venosi, la spirometria e lo screening nutrizionale. Sarà ancora possibile beneficiare della Farmacia per reperire o sostituire il medico di base. Altri elementi che sono stati confermati concernono il progetto "Educazione alla salute" in collaborazione con assessorato alla cultura e Istituto Comprensivo "Tarra" e iniziative di educazione sanitaria consistenti in alcune pubblicazioni. L'azienda annovera attualmente sei dipendenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!