Sarà l’antico Egitto, una delle più note e celebrate civiltà monumentali, la “meta” de i Giovedì del Museo 2023. Il tradizionale ciclo di conferenze organizzato da assessorato alla Cultura e museo civico “Sutermeister” in collaborazione con gli Amici del museo e la Famiglia Legnanese quest’anno tratterà l’argomento "Viaggio in Egitto – Archeologia, faraoni, uomini e Dei". Quattro gli appuntamenti in programma a partire dal 12 gennaio, tutti nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego con inizio alle 21. Il Viaggio nella terra dei faraoni comincerà da Tebe, l’odierna Luxor, dove si concentrano i più famosi templi d’Egitto le tombe dei grandi faraoni del Nuovo Regno, splendidamente conservate nella Valle dei Re e molti altri monumenti di importanza straordinaria che hanno fatto di questa città un modello per tutta l’antichità. IL CALENDARIO - giovedì 12 gennaio "Tebe Dei e faraoni sulle due rive del Nilo" relatrice Anna Consonni; giovedì 9 febbraio “Il Tempio di Milioni di Anni del grande Ramesse II – Nuove scoperte della missione franco-egiziana" relatore Tommaso Quirino; giovedì 9 marzo "Uno spaccato della società egizia – La necropoli tebana del Nuovo Regno" relatore Paolo Marini; giovedì 30 marzo "Ritualità e magia – Gli amuleti dell’antico Egitto" relatrice Martina Terzoli. L’ingresso è libero.

