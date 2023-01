Inizio anno 'caldissimo'

Un inizio anno così non si è mai registrato e, anche il solo abituarci, segna la gravità dell'emergenza climatica in cui stiamo vivendo.

Chi è in montagna, tranne ad alta quota, sta già facendo i conti con un periodo festivo che sembra quasi autunnale. Chi è in località di mare lo percepisce quasi da 'primavera'. Un po' più attenutato in pianura, complici le nebbie, ma con minime ben sopra lo zero.

"In inverno anomalie simili vengono percepite meno poiché portano temperature gradevoli, ma sono le medesime che ci hanno regalato i folli 40 °C a Londra la scorsa estate o i quasi 50 °C in Francia. La stessa anomalia che tuttora rende drammatica la siccità in alcune zone del nostro paese, che mostra paesaggi appenninici tipici di Agosto con le cime più alte prive di neve o che ci ha portato uno zero termico relegato a 4000 metri", spiegano dalla rete amatoriale meteo. In realtà un inizio anno così non si è mai registrato e, anche il solo abituarci, segna la gravità dell'emergenza climatica in cui stiamo vivendo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!