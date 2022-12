Bocce protagoniste a Busto

Il periodo natalizio, sotto il cielo di Busto Garolfo, ha avuto anche i colori di raffe e carambole. In una parola, del gioco delle bocce. La Bocciofila Bustese ha infatti messo in campo il 'Trofeo comune di Busto Garolfo'.

Il periodo natalizio, sotto il cielo di Busto Garolfo, ha avuto anche i colori di raffe e carambole. In una parola, del gioco delle bocce. La Bocciofila Bustese ha infatti messo in campo il 'Trofeo comune di Busto Garolfo' che in finale ha visto prevalere una coppia di Gorla Maggiore, seguita da una della squadra Renese in provincia di Varese e da un sodalizio formato dai padroni di casa. Al quarto posto si è classificata la bocciofila "Lilla" di Legnano. La kermesse è ormai diventata per Busto Garolfo una piacevole tradizione in grado di attirare diversi appassionati. Del resto pochi giochi come quello delle bocce sanno intrecciare socialità ed emozioni.

