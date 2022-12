Somma Lombardo: 150 mila euro per il patrimonio artistico

Somma Lombardo fra i 50 comuni premiati dal fondo del Ministero degli Interni per il sostegno alle piccole e medie città colpite dalla diminuzione dei flussi turistici a causa del Covid.

Il più bel regalo di Natale al Comune di Somma lo ha fatto il Ministero degli Interni che ha pubblicato, il 23 dicembre 2022, la graduatoria del bando “sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19 per progetti contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico” a cui la città di Somma ha partecipato col progetto “Ieri, oggi e domani: il percorso dell’arte sommese”.

Il Comune di Somma Lombardo ha ottenuto un punteggio di 75,75 e si è classificata in ottima posizione in graduatoria ben prima di alcune realtà molto più grandi e con potenzialità turistiche molto più immediate, come Assisi, Siena, Foligno, Favignana o La Maddalena. Il valore del finanziamento si assesta intorno ai 150mila euro.

Un progetto le cui finalità sono in primo luogo accrescere l’accessibilità e la fruizione del patrimonio artistico sommese in modo trasversale ma con uno sguardo particolare verso le fasce più giovani. Grande attenzione anche a persone con difficoltà visive e uditive e ai turisti di lingua straniera. Con l’obbiettivo ambizioso di mettere in rete lo sconfinato patrimonio artistico e culturale di Somma Lombardo affinché possa essere fruibile e accessibile da un pubblico sempre più vasto.

Un intervento che si articolerà in numerose iniziative sia culturali sia turistiche come la realizzazione di 4 murales rappresentativi del patrimonio sommese, come quello di Andrea Ravo Mattoni realizzato nel 2019 in occasione del sessantesimo anniversario dell’elevazione a città che verranno raccontati in una serie di podcast, realizzati in collaborazione col Sole24Ore. E ancora workshop artistici per i giovani del territorio, pannelli esplicativi nei luoghi di maggior interesse con QRCode di rimando a contenuti multimediali tradotti anche in braille e in lingue straniere. Tante attività che si pongono l’obbiettivo di rendere Somma Lombardo più accessibile e più fruibile per i sommesi ma soprattutto per i turisti che con la presenza della Malpensa sono spesso presenti in città.

Turismo e cultura sono due realtà molto affini e in parte complementari per questo la domanda di bando ha visto impegnati a quattro mani gli uffici dei due settori. Anche l’assessore alla Cultura Donata Maria Valenti sottolinea, infatti, il valore in prospettiva futura del progetto che prevede la realizzazione di numerose attività che vedranno il coinvolgimento delle scuole e dei giovani.

