Jimmy Sax al 'Concerto di Natale per la Pace'

Il sassofonista internazionale Jimmy Sax è tra i protagonisti della 30ª edizione del 'Concerto di Natale per la Pace', in onda il 1° gennaio in prima serata su Canale 5 dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, dove presenterà dal vivo due dei suoi più grandi successi: “Smile” e “Time”. "È un privilegio essere su questo palco per questo scopo! – dichiara Jimmy Sax – Nell’orchestra che mi accompagnerà sul palco ci sarà anche un musicista ucraino. È un concerto per la pace nel mondo, per le numerose guerre che ci sono e per le quali dovremmo agire quotidianamente per cercare di fermarle. Non possiamo cambiare del tutto le cose, ma azioni come queste possono avere un impatto sulla vita di tutti".

