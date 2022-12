Il parco rinnovato

Il parco comunale 'Europa Unita' di via Piave a Vanzaghello completamente rinnovato. "Un progetto certamente importante per il nostro paese - scrive l'Amministrazione".

Il parco comunale 'Europa Unita' di via Piave a Vanzaghello completamente rinnovato. "Oltre alla sostituzione di parte delle attrezzature ludiche esistenti, deterioratesi nel tempo ed oggi non più adeguate - spiegano dall'Amministrazione comunale - è stata realizzata una nuova area giochi di oltre 100 mq con pavimentazione antitrauma, particolarmente pensata per i bambini più piccoli e comodamente accessibile mediante un percorso pedonale in cemento privo di barriere architettoniche. La validità del progetto, gestito egregiamente dall’ufficio tecnico comunale, è stata riconosciuta anche da parte di Regione Lombardia che, grazie al bando 'Parco giochi inclusivi 2022', ha finanziato a fondo perduto più dell'80% dei costi dell’intervento. Siamo certi che le migliorie apportate aiuteranno a rendere questo spazio verde più accogliente e vissuto, così come il nuovo impianto di videosorveglianza, ormai in funzione da alcuni mesi, contribuirà a renderlo più sicuro".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!