Milano-Cortina: Schena nel CdA per la Lombardia

La giunta delle Regione Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha confermato Sergio Schena come proprio rappresentante all'interno del Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano-Cortina 2026. "Sono certo - ha commentato il presidente Fontana - che il dottor Schena continuerà a garantire quell'importante contributo che ci ha già consentito di raggiungere risultati importanti. I giochi si avvicinano e la sua competenza e la sua grandissima conoscenza del territorio saranno un'arma in più per la perfetta riuscita della manifestazione. A lui e a tutti i membri del Consiglio di amministrazione, i migliori auguri per il lavoro che dovranno svolgere in questi anni".

