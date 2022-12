Lavori alle fognature in via Dell'Amicizia

Via dell’Amicizia a Legnano sarà chiusa al traffico fino al 23 febbraio in orario di cantiere (8.30 – 17.30). La chiusura si rende necessaria per i lavori di potenziamento della rete fognaria che Cap Holding ha programmato in città.

Via dell’Amicizia a Legnano sarà chiusa al traffico fino al 23 febbraio in orario di cantiere (8.30 – 17.30). La chiusura si rende necessaria per i lavori di potenziamento della rete fognaria che Cap Holding ha programmato in città per coprire tratti di strade non ancora serviti dall’infrastruttura e che interesseranno nelle prossime settimane via Cristoforo Colombo, via Genova, via Cantore, via Leoncavallo e via Goldoni. Nello specifico via dell’Amicizia sarà chiusa nel tratto tra via Vigorelli e via dei Salici, mentre la stessa via dei Salici sarà chiusa nel tratto fra via dell’Amicizia e via delle Rose.

