Dopo il grande successo del Christmas Book party, dedicato ai più piccoli, la biblioteca “Augusto Marinoni” di Legnano lancia, per martedì 20 dicembre alle 21, “Giochiamo insieme”, la prima serata di giochi da tavolo rivolta ai giovani. Sarà una serata in cui ritrovarsi tra amici, scegliere tra i giochi in scatola presenti in biblioteca e divertirsi in sfide di gruppo. Per una sera, le sale studio della biblioteca si trasformeranno in salette gioco in cui riscoprire, nello spirito delle iniziative del programma “Bibliocomunità”, il piacere dello scambio, della condivisione e dello stare insieme, attraverso quei giochi in scatola che stimolano fantasia, abilità, tattiche e strategie. Ci si potrà divertire con i grandi classici, Cluedo e Tabù, ma anche con i party games (Doble, Cookie box, Dixit), i giochi strategici (Carcassonne, Catan, Ticket to ride), i giochi di ruolo, i giochi di abilità e tanti altri ancora. La serata ludica rientra in un percorso di apertura della biblioteca alle iniziative legate al gioco e segue la creazione di una gaming zone nell’emeroteca con sfide di gruppo i sabato mattina e di un paio di appuntamenti dedicati, in particolare, al gioco di strategia GO, che hanno richiamato partecipanti da altre zone d’Italia. “Giochiamo insieme” è organizzata dalla Biblioteca civica in collaborazione con Unità mobile Gioco Gap Albatros (azione specificamente orientata a contrastare il gioco d’azzardo e a promuovere il gioco sano) e vede la partecipazione dei giovani delle associazioni Ludoverse e Ludoteca Altomilanese. L’ingresso è libero.

