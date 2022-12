Prosegue il 'Natale Insieme'

Zampognari per le vie della città, spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio, laboratori creativi, banchetti espositivi,... tanti gli appuntamenti natalizi in città.

A partire dal giorno dell’Immacoloata Concezione, sono iniziate una lunga serie di iniziative aperte a tutti e dedicate alle famiglie di Magenta e dintorni: zampognari per le vie della città, spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio, laboratori creativi, banchetti espositivi, concerti di Natale presso il Teatro Lirico e iniziative benefiche per aiutare le famiglie e le persone più in difficoltà in questo periodo. Il tutto culminerà con il tradizionale taglio del panettone e brindisi organizzato dalla Pro Loco con l’Amministrazione comunale alle ore 17.00 della Vigilia. La chiusura della kermesse avverrà invece il giorno dell’Epifania con la “motobefana” benefica, con distribuzione di dolci e calze ai bambini presenti, e con il consueto scambio di auguri tra Amministrazione e storiche bande cittadine a partire dalle ore 11.30. Per finire, fino all’8 gennaio 2023, sarà presente in Piazza Liberazione la pista di pattinaggio, oltre che ad una serie di proposte di scontistica a favore della cittadinanza con particolare attenzione per i bambini, gli studenti e le associazioni cittadine.

