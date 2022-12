Laboratori per ragazzi

Come occupare il tempo dei figli a casa da scuola? A Inveruno c’è una proposta: i laboratori gratuiti 'Inve'.

Vacanze di Natale, solito problema: come occupare il tempo dei figli a casa da scuola? A Inveruno c’è una proposta: i laboratori gratuiti Inve, per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni, in programma martedì 27 e giovedì 29 dicembre, martedì 3 e giovedì 5 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30, presso la Sala Virga della Biblioteca Comunale. Il programma è realizzato nell’ambito dell’iniziativa E-STATE + INSIEME promosso e finanziato da Regione Lombardia. Per maggiori informazioni, basta mandare una mail all’indirizzo scuola [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it.

